Ирак объявил о начале операции по освобождению западного Мосула

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части города Мосул от боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Как отметил аль-Абади, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.

Начата операция по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). ОБ этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает "Интерфакс".

"Мы объявляем о начале новой фазы операции, мы приступаем к освобождению западной части Мосула", - заявил премьер в выступлении по местному телевидению.

Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), из-за боевых действий город могут покинуть до 400 тысяч человек, сообщает ТАСС.

"К югу от Мосула возводятся центры размещения беженцев, а также идет заготовка товаров первой необходимости. Запас будет рассчитан на 250-400 тысяч человек, которые могут покинуть город", - говорится в информационном бюллетене УКГВ, распространенном в Багдаде.

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