Британские СМИ обвинили Россию в организации госпереворота в Черногории

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За попыткой покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организацией переворота в этой балканской стране стоят спецслужбы России. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

К попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организации переворота в этой балканской стране стоят спецслужбы России. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Издание отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору, передает "Интерфакс".

Целью заговора, как заявляет издание, был саботаж плана по присоединению Черногории к НАТО.

Сотрудники российской разведки якобы несколько месяцев осуществляли слежку за Джукановичем и готовили группу сербских националистов, которая должна была совершить покушение на него.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".

"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", - отметила она.

16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор.