В Москве водитель Porsche насмерть сбил пешехода
На Мосфильмовской улице в Москве автомобиль Porsche Cayenne насмерть сбил человека, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами.
В Москве автомобиль Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами. ДТП произошло в воскресенье утром в районе дома 34 на Мосфильмовской улице, передает ТАСС.
По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Porsche, совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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