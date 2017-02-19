В Москве водитель Porsche насмерть сбил пешехода

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На Мосфильмовской улице в Москве автомобиль Porsche Cayenne насмерть сбил человека, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами.

В Москве автомобиль Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами. ДТП произошло в воскресенье утром в районе дома 34 на Мосфильмовской улице, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Porsche, совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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