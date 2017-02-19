В результате пожара в жилом доме в Наро-Фоминске пострадали 16 квартир

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В подмосковном Наро-Фоминске выясняют причины крупного пожара в жилом доме. Огонь вспыхнул на верхних этажах здания. Уровень сложности был повышенным. В результате ЧП 16 квартир пострадали. 100 человек эвакуировали. Жильцов разместили в гостинице и местном доме культуры.

Вызов пожарным поступил поздно вечером. Подразделения прибыли на место за считанные минуты. Но вскоре поняли, что сил не хватает. На помощь приехали расчеты двух частей из Москвы.

Возгорание произошло на верхних этажах жилого дома. Пламя распространялось очень быстро, и в первый час огнем оказались охвачено почти 400 квадратных метров. Жильцы сразу почувствовали сильный запах гари.

Спасатели организовали срочную эвакуацию жильцов. Первым делом, конечно, вывозили детей.

Тех, кому некуда было уехать, разместили в гостиницах. Спасатели подтвердили: обошлось без жертв и пострадавших. Но материальный ущерб очевидно колоссальный. Сгорела крыша и несколько квартир - все в пристроенных порядка 15 лет мансардах. В этой части дома давно были проблемы. Жители не раз обращались в управляющую компанию с жалобами.

Пожару присвоили вторую категорию сложности. Пламя быстро локализовали, но потушить огонь удалось только к утру. И до сих пор в здании подолжается проливка конструкций. Причины возгорания будут выяснять специалисты.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".

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