Биатлонисты сами спели гимн России из-за ошибки организаторов на ЧМ

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В ходе церемонии награждения российских биатлонистов после победы в мужской эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене организаторы перепутали гимн России. Они поставили старую версию на музыку Михаила Глинки. Наши спортсмены не растерялись и спели гимн а капелла.

Наши биатлонисты выиграли эстафетную гонку на чемпионате мира в Австрии. Долгожданная победа команды принесла России первое мужское золото, впервые за девять лет, передает "ТВ Центр".

За честь страны сражались Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Борьба за первое место хоть и была напряжённой, но спортсмены всё же опередили своего главного соперника - команду из Франции и пришли к финишу почти на шесть секунд раньше. Волю к победе наша сборная проявила даже на церемонии награждения. Организаторы соревнований перепутали гимн России и поставили старую версию на музыку Михаила Глинки. Но триумфаторы не растерялись и спели а капелла.

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