Порошенко назвал признание паспортов ДНР Россией "доказательством оккупации"

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Несколько населённых пунктов на юге ДНР оказались полностью обесточены после обстрела киевских силовиков. Один из снарядов угодил в Донецкую фильтровальную станцию, которая снабжала водой десятки посёлков и городов, включая Донецк. В результате атаки произошло аварийное отключение. Без подачи воды остались тысячи жителей по обе стороны линии соприкосновения.

Донецкая фильтровальная станция - она еженедельно подвергается обстрелам украинской армии - снова под огнем. На этот раз прицельным ударом выведена из строя электросистема. Без снабжения не только областной центр, Ясиноватая и сразу ряд поселков. Воды теперь нет и в подконтрольной Киеву Авдеевке. Боцы ВСУ готовы на все, рассказывают ополченцы, лишь бы получить награду.

Такие заявления начальник украинского генштаба не комментирует. Зато Виктор Муженко уверяет: Киев придерживается минских соглашений и уже отвел военную технику от линии соприкосновения. Только артиллерия почему-то продолжает накрывать мирных жителей Донбасса. Ночью работала по поселку Калиново в ЛНР. В ДНР за сутки около двух тысяч нарушений режима тишины.

"В результате обстрела вооруженных сил Украины с применением артиллерии калибром 152 мм по району населенного пункта Спартак была свернута работа полевой кухни, которая развертывалась для обеспечения горячим питанием местных жителей, постоянно страдающих от обстрелов вооруженных сил Украины", - рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Обострение, удивительным образом совпавшее с Мюнхенской конференцией, как повод для спекуляций. Пенс, с ним Порошенко встретился накануне, выразил озабоченность всплеском насилия на востоке Украины. Но настоящим сюрпризом для главы Незалежной стало решение президента России.

"Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий, так называемых ЛНР и ДНР. Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права", - заявил Петр Порошенко.

Циничные заявления патрона подхватил министр иностранных дел Украины. Павел Климкин уверяет, что указ Путина фундаментально противоречит логике минских соглашений, о которых на Украине любят поговорить, но соблюдать никто не собирается.

"Сегодня на украинской стороне линии разграничения сосредоточено такое количество техники и живой силы, которое позволяет говорить о стремлении Киева начать широкомасштабную провокацию против республик Донбасс. Мы по-прежнему призываем Киев одуматься и начать выполнять свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Пока украинские политики заняты международными переговорами, в Киеве их уже ждут ветераны АТО. Накануне маршем прошли по центральным улицам города в память о Небесной сотне. И с напоминанием о своем отношении к руководству страны.

И это не единственная проблема Порошенко дома. Не получается совладать и с ветеранами боевых действий, устроившими блокаду Донбасса. Они уже заявили, что готовы стоять насмерть. Но раньше может пасть энергетика страны.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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