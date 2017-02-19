В Париже на митинг против произвола полиции вышли несколько тысяч человек

Теги: В мире полиция митинг франция париж протест

Несколько правоохранителей пострадали в результате массовых беспорядков в Париже. Там более двух с половиной тысяч человек вышли на митинг. Акции протеста против полицейского произвола бушуют во Франции вот уже две недели. И все чащё выливаются в погромы и стычки со стражами порядка

Протестующие бросают камни и оторванные от заграждений доски. Полиция отвечает слезоточивым газом. Но толпа не унимается. Вот булыжник попадает в голову одному из полицейских. Его под прикрытием оттаскивают к ближайшим каретам скорой помощи. Этой стычкой завершается митинг на площади Республики. Протест, начинавшийся в пригородах французской столицы, дошел до самого ее центра.

Протесты, часто переходящие в массовые погромы, в стране вспыхнули после случая в одном из парижских пригородов. Полицейские, эти кадры зафиксировала камера видеонаблюдения, жестоко избили молодого француза марокканского происхождения по имени Тео. А потом, как станет известно, надругались над ним, используя полицейскую дубинку. Молодой человек после нескольких операций и двух недель в больнице теперь проходит курс восстановления. Но протесты, кажется, не прекратятся еще долго. Этот случай только спусковой крючок. Недовольство, говорят те, кто регулярно выходят на митинги, назревало в пригородах уже очень давно.

У полиции - своя правда. В пригородах регулярно нападают на патрульных. А в октябре так и вовсе едва не сожгли заживо. Толпа молодых людей, развлекаясь, бросила в машину коктейль Молотова. Агрессивно, говорят обвиняемые по делу Тео, вел себя и сам пострадавший. Адвокаты полицейских уже заявили: стражи порядка применили силу по необходимости. А изнасилование было непреднамеренным. Но это толпа и слушать не хочет. Накануне вместе с Парижем на митинги вышла Ницца, Дижон, Нант. А позже, в одном из восточных районов французской столицы группа неизвестных разбила несколько витрин. Франция не намерена успокаиваться. И остается лишь ждать, где полыхнет в следующий раз.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.

Читайте также:

За две недели протестов в пригородах Парижа задержали 240 человек

В Париже не стихают митинги против произвола полиции

В Париже четвертые сутки протестуют против произвола полиции