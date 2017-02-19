Один человек погиб при сходе поезда в Бельгии

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В Бельгии с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате ЧП погиб один человек, 27 получили ранения.

Один человек погиб, ещё 27 госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Бельгии, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в центральной части страны. Состав направлялся из Лёвена в коммуну Де-Панне. Электричка сошла с рельсов при выезде с вокзала. В результате поезд опрокинулся. На место прибыли бригады скорой помощи и спасателей. Приехал премьер-министр Бельгии. Из-за аварии железнодорожное движение на разных направлениях было приостановлено. Сейчас эксперты выясняют причины произошедшего.

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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд