ФБР ведет расследование о вмешательстве в президентские выборы в США

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ФБР проводит сразу три расследования по делу о влиянии хакеров на политическую ситуацию в США. В том числе речь идёт о кибератаках, которые якобы произошли во время президентских выборов. Ответственность за взлом серверов демократов безосновательно возложили на Россию. По данным агентства Reuters, разбирательства независимо друг от друга ведутся в Питтсбурге, Сан-Франциско и Вашингтоне.

ФБР не теряет надежды найти доказательства того, что Трампу стать президентом помогли русские. Федеральное бюро расследований инициировало как минимум три новых дела. Их ведут подразделения в разных уголках страны. Информацию журналистам подтвердили пять официальных источников. И даже сообщили некоторые детали.

"Подразделение ФБР в Питтсбурге, которое ведёт многие расследования в сфере кибербезопасности, пытается определить личности людей, стоявших за взломом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии, сообщают источники. Вмешательства имели место в 2015 и 2016 годах и касались внутренних контактов официальных представителей парии и могли ослабить поддержку Хиллари Клинтон".

Следователи в Питтсбурге якобы добились пока наибольших успехов. Впрочем, сообщают они, чётких доказательств для обвинительного заключения не хватает. А вот дело, которое ведут их коллеги в Сан-Франциско, буксует. Там пытаются определить личность некоего хакера с очень "русским" именем Гуччифер 2.0. Он якобы украл письма с аккаунта Джона Подесты, который возглавлял избирательный штаб Клинтон. И совсем не продвинулось расследование в Вашингтоне. "Русский след" в пока еще не наступившем событии пытаются найти сейчас демократы: они готовятся к выборам главы национального комитета партии. И его сотрудники рассказали изданию Politico, что присутствие русских ощущают кожей.

Выборы главы Нацкомитета Демократической партии стартуют 23 февраля и пройдут в несколько этапов. Но к кибератакам русских решили подготовиться заранее. Сотрудники, например, уже перестали пользоваться электронной почтой. Также они не обсуждают важные дела по телефону. Вот-вот будет создана должность эксперта, который станет отвечать за кибербезопасность.

Интересно, что след "российских хакеров" теперь находят все, кому это удобно. Тема, во-первых, вызывает интерес, придавая значимость событиям и их участникам. И, во-вторых, многое позволяет оправдать, когда что-то идёт не так. Например, во Франции, где весной будут выбирать президента, о "хакерских атаках" со стороны Москвы регулярно заявляют наименее популярные кандидаты.

Евгения Карих, Алина Голубева, "ТВ Центр".

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