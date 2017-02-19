Силы Ирака отбили у ИГ несколько деревень к югу от Мосула

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Иракские войска начали операцию по освобождению западного Мосула от боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство". Правительственные силы уже отбили два населенных пункта и центральную электростанцию.

Ирак начал операцию по освобождению западного Мосула. Правительственные силы уже отбили два населённых пункта и центральную электростанцию, передает "ТВ Центр".

Западная часть города остаётся под контролём боевиков, запрещённой в нашей стране группировки "Исламское государство". Иракская армия почти три месяца держит Мосул в кольце блокады. К югу возводят центры размещения беженцев. Готовят запасы товаров первой необходимости. Военные считают, что битва за западную часть будет труднее, поскольку узкие улицы станут препятствием для танков и бронетехники.

Восточный Мосул полностью освободили в конце января. В районы уже вернулись около 30 тысяч человек.

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