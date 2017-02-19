Огонь Всемирных военных игр доставили в Североморск

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Огонь третьих зимних Всемирных военных игр доставлен в Североморск. Они впервые пройдут в России.

В Североморске встретили огонь третьих зимних Всемирных военных игр, которые впервые пройдут в России. Они откроются 22 февраля в Сочи, передает "ТВ Центр".

Символ соревнований доставили на главную базу Северного флота на бронетранспортёре. Затем во время торжественной церемонии состоялась так называемая "эстафета огня", в ходе которой участники передавали зажжённую лампаду из рук в руки. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек. В том числе военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ и юнги.

Торжественная передача огня прошла и в Хабаровске. Факелы игр зажигали в разных уголках страны от Калининграда до Сахалина, чтобы объединить их в Сочи, где уже всё готово к проведению соревнований. В зимних играх примут участие около тысячи военнослужащих более чем из 20 стран мира. Программа включает в себя состязания в семи видах спорта, среди которых биатлон, лыжные гонки, скалолазание и другие.

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