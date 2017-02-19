Фестиваль "Красная Гвоздика" отметил юбилей грандиозным гала-концертом

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В московском Доме профсоюзов прошел концерт патриотической песни "Красная гвоздика". В Этом году фестивалю исполнилось 50 лет.

Звёзды отечественной и мировой эстрады выступили перед жителями и гостями столицы под аккомпанемент знаменитых композиторов и музыкальных коллективов, передает "ТВ Центр".

В московском Доме профсоюзов состоялся концерт патриотической песни "Красная гвоздика". В этом году легендарному фестивалю исполнилось 50 лет. На сцену Колонного зала вышли народные артисты СССР Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, а также актёры театра и кино, арт-группа "Хор Турецкого", юношеские ансамбли и многие другие известные деятели культуры и искусства, передает "ТВ Центр".

Первый международный фестиваль песни "Красная гвоздика" прошёл в Сочи в 1967 году. В начале 90-х концертная площадка прекратила своё существование и возродилась только в 2015 году.

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