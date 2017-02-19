В Москве прошел концерт, посвященный 55-летию Андриса Лиепы

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Концерт, посвященный 55-летию народного артиста России Андриса Лиепы, состоялся в столице. На сцену Кремлёвского дворца вышли звёзды мирового балета и оперные певцы.

В Москве прошел юбилейный концерт, посвящённый 55-летию народного артиста России Андриса Лиепы. Звёзды мирового балета и оперные певцы вышли на сцену Кремлёвского дворца, передает "ТВ Центр".

Они исполнили фрагменты из спектаклей, поставленных Лиепой. В частности, "Золотой петушок", "Видение Розы" и "Половецкие пляски". На праздничном концерте также выступили артисты Мариинского театра и ученики знаменитого танцора.

Всего на мероприятии собрались шесть тысяч зрителей. По словам Лиепы, его творческая жизнь тесно связана со сценой Кремлёвского дворца. Здесь он выступил впервые в возрасте девяти лет.

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