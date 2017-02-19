На фестивале "Московская Масленица" представят необычные рецепты блинов

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Необычные рецепты блинов представят на фестивале "Московская Масленница". Он уже начал работу в столице.

Самые необычные рецепты блинов разных народов мира и более 120 видов угощения представят на фестивале "Московская Масленица". Он уже открылся в столице, передает "ТВ Центр".

На ярмарках поют фольклорные ансамбли. Скоморохи приглашают встать в хоровод. Также все желающие могут принять участие в русских забавах, покататься на горках. А ещё посетить кулинарные школы, где известные повара расскажут, как правильно готовить главное праздничное блюдо. Ну а в самом центре, на Манежной, установили восьмиметровую ледяную скульптуру Масленицы. Фигуру растопят в последний день гуляний.

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