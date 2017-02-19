Глава МИД Ирана: мы не собираемся создавать ядерное оружие

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Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, первоочередная заинтересованность властей состоит в мирной ядерной программе.

Ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, страна не стремится производить атомное оружие. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, выступая на конференции по безопасности, проходящей в Мюнхене, передает ТАСС.

"Иран всегда говорил, что его ядерная программа является мирной. Мы не собираемся создавать ядерное оружие. Этот вопрос закрыт. Ирану может потребоваться целая вечность на то, чтобы создать ядерное оружие", - подчеркнул министр.

По его словам, все вопросы можно решать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран привержен своим обязательствам.

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