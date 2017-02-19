В Зеленограде задержан мужчина, стрелявший по посетителям кафе

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В Зеленограде задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из обреза по припаркованным машинам у ночного клуба и в результате ранил женщину. Стрелком оказался жителем Ярославской области.

В Зеленограде задержан мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения из обреза охотничьего ружья расстрелял несколько автомобилей, а также ранил женщину, передает ТАСС.

Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина приехал в ночной клуб на автомобиле, однако охрана его не пропустила. Он вернулся к машине, достал охотничье ружье и устроил стрельбу по припаркованным машинам.

Задержанный стрелок оказался жителем Ярославской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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