Гидрометцентр: предстоящая неделя в Москве будет очень теплой

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В Москву пришло потепление. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на предстоящей неделе в столице ночью будет около нуля, днем - плюс три.

Очень теплая неделя ожидается в Москве. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице ночью будет около нуля, а днем - до плюс трех. Ветер, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица.

Незначительное и кратковременное похолодание в Московском регионе ожидается только в районе 23 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -10. Но к четвергу снова ожидается потепление, передает "Интерфакс".

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