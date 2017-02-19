В Арктике начались испытания новой техники для российской армии

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Минобороны России объявило о старте испытаний новых образцов военной техники в Арктике. По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Булгакова, испытания будут длиться несколько недель.

Российские военные и представители промышленности начали испытания новых образцов вооружения и специальной техники в условиях Арктики. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

По его словам, в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне, передает ТАСС.

Испытываться будут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Булгаков добавил, что "личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия".