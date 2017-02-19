Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве

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Водитель Porsche, сбившего пешехода в Москве на Мосфильмовской улице, задержан. Предполагаемым виновником аварии оказался 26-летний Вартан Саркисов, любитель гонок по городу с нарушением правил.

В Москве задержан предполагаемый виновник ДТП, на огромной скорости насмерть сбивший пешехода и затем попытавшийся скрыться. Трагедия произошла в воскресенье утром на Мосфильмовской улице, передает "ТВ Центр".

Автомобиль "Порше-Кайен", который нёсся со скоростью более 140 километров в час, врезался в человека, пересекавшего улицу по обозначенному переходу. Потеряв, видимо, управление, с пешеходом на капоте, машина протаранила припаркованные автомобили и загорелась. Пешеход погиб, водитель пытался скрыться, но был задержан прибывшими оперативниками. Предполагаемым виновником аварии оказался 26-летний Вартан Саркисов, любитель гонок по городу с нарушением правил. Снимки своих поездок он регулярно размещает в соцсети. При аварии Саркисов получил перелом руки и был доставлен в больницу. По завершении медицинских процедур будет решён вопрос о мере пресечения для него.