Посольство США "встревожило" признание Россией документов ДНР и ЛНР

Теги: Политика путин сша документы посольство россия украина

Посольство США на Украине выразило обеспокоенность временным признанием Россией документов жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ведомстве отметили, что подписанный российским президентом соответствующий указ противоречит целям минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит целям Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявили в посольстве США в Киеве, передает ТАСС.

"Признание документов из сепаратистских "республик" тревожно и несовместимо с согласованными целями "Минска" (минских соглашений)", - говорится на официальной странице посольства в Twitter.

В субботу Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идёт о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании и семейном положении, а также о технических паспортах и номерах автомобилей. Все они теперь будут действительны и в России. В частности, на основании удостоверений личности, выданных властями провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, жители этих территорий смогут без виз въезжать в Россию и выезжать из неё. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как пояснил глава российского МИДа Сергей Лавров, документ о признании удостоверений личности жителей ДНР и ЛНР был принят "в сугубо гуманитарных соображениях". Указ будет действовать до выполнения минских договоренностей.

Читайте также:

Путин подписал указ о признании паспортов жителей Донбасса

Порошенко назвал признание паспортов ДНР Россией "доказательством оккупации"