В Гибралтаре арестована крупнейшая в мире яхта российского миллиардера

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Самая большая в мире парусная яхта Sailing Yacht A, построенная по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко, арестована в Гибралтаре. Причиной ареста стали финансовые претензии немецкой верфи.

В Гибралтаре арестована крупнейшая в мире парусная яхта, построенная по заказу российского бизнесмена Андрея Мельниченко. По данным портала Yacht Harbour, судно задержано из-за финансовых претензий немецкой верфи.

Несколько дней назад яхта прибыла в Гибралтар для отделочных работ, затем она должно было пройти ходовые испытания в Испании.

По данным портала, заказчик не уплатил верфи 9,8 млн еро, также были не погашены различные сборы на 5,5 млн евро. Всего речь идет о неоплаченных 15,3 млн евро передает ТАСС.

Судно должно быть передано владельцу весной 2017 года. Яхта была спущена на воду неподалеку от немецкого города Киль осенью 2015 года. Ее длина составляет 143 метра, водоизмещение — более 14 тысяч тонн, а общая площадь парусов — больше футбольного поля. На яхте восемь палуб, она рассчитана на экипаж из 54 человек.

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