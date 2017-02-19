Крупный пожар на рынке в Мытищах тушили более ста человек

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Пожар на строительном рынке в Мытищах локализован. На месте происшествия работали около ста человек, пожарные рассредоточились по нескольким участкам.

Крупные силы пожарных были стянуты в воскресенье днем в подмосковные Мытищи, где загорелся склад стройматериалов на оптовом рынке. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров, передает "Интерфакс".

Склад, где по предварительным данным хранился линолеум, расположен в одноэтажном металлическом ангаре. Пламя охватило его полностью, густой черный дым был виден за несколько километров. На месте происшествия работали около ста человек, пожарные рассредоточились по нескольким участкам. Мобильные лаборатории МЧС вели мониторинг концентрации вредных веществ в окружающем воздухе. Угрозы населению не выявлено.

Предварительная версия произошедшего - нарушение правил пожарной безопасности, которое могло привести к короткому замыканию. В течение двух часов огонь был локализован.

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