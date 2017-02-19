Под Тулой пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек

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В Тульской области мужчина, управлявший снегоходом, сбил четырех девочек. Дети были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

В Куркинском районе Тульской области житель 57-летний Московской области, управлявший снегоходом, сбил четырех девочек и скрылся с места происшествия.

Дети с телесными повреждениями были доставлены в районную больницу. Угроз их жизни и здоровью нет, передает "Интерфакс".

Позже виновник ДТП был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции. Проведенный экспресс-анализ показал наличие алкоголя в количестве 0,82 мг/литр.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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