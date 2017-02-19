Иран хочет создать союз с Россией на Ближнем Востоке

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Иран официально подтвердил свою готовность к созданию стратегического союза с Россией для разрешения кризиса в Сирии. Председатель меджлиса - парламента страны - Али Лариджани заявил об этом в интервью местным СМИ. По его словам, между Тегераном и Москвой достигнуто политическое согласие по ситуации в Сирии.

Председатель меджлиса Ирана Али Лариджани в интервью местным СМИ заявил о намерении страны создать в регионе стратегический союз с Россией для разрешения кризиса в Сирии, передает ТАСС.

По его словам, между Тегераном и Москвой достигнуто политическое согласие по ситуации в Сирии. Оно касается вопросов тактики, стратегии, а также оценок того, каким должно быть будущее арабской республики. Лариджани отметил, что Иран и Россия тесно взаимодействуют в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии и в целом двигаются к стратегическому союзу в этом регионе.

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