СМИ узнали детали плана по снятию санкций с России

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Бывшему советнику американского президента по национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до отставки передали план по нормализации отношений России и Украины, предусматривающий, в частности, снятие антироссийских санкций. Как отметило издание New York Times, несмотря на отставку Флинна, документ все еще актуален.

У США есть план по снятию санкций с России. Инициатива была предложена бывшему советнику американского президента по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его увольнения. Об этом сообщило издание The New York Times. По его данным, речь идет о плане по нормализации отношений между Россией и Украиной.

Инициаторами документа стали украинский политик Андрей Артеменко, американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, а также личный юрисконсульт Трампа Майкл Коэн, доставивший предложение Флинну.

Как отмечает издание, план направлен на нормализацию отношений России и Украины, и, соответственно, снятие антироссийских санкций. В частности, вопрос Крыма в документе предлагается решить проведением на Украине референдума о согласии передать полуостров России в аренду на 50-100 лет. Кроме того, в нем содержатся доказательства причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции. Как отметили в NYT, несмотря на отставку Флинна, план все еще актуален. Однако, подобная инициатива не устраивает украинскую сторону, так как больше удовлетворяет российским интересам.

В то же время, передавший предложение Флинну Майкл Коэн, наряду с другими людьми из окружения Трампа, является фигурантом расследования о связях с Россией. Автор инициативы, украинский политик Артеменко в начале 2000-х годов провел 2,5 года в украинской тюрьме по обвинению в растрате. Позже обвинения были сняты. Сам политик заявлял, что они были политически-мотивированными. Третий сторонник плана, российско-американский бизнесмен Феликс Сэтер несколько десятков лет назад признал себя соучастником фондовых манипуляций, в которые были вовлечены представители мафии.

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