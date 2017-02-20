В Москве электричка насмерть сбила залезавшего на платформу мужчину

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Электропоезд насмерть сбил мужчину, который пытался залезть на платформу перед приближающимся составом. Инцидент произошел на станции "Маленковская" Ярославского направления МЖД.

Электричка насмерть сбила мужчину. ЧП произошло накануне около 19:00 на станции "Маленковская" Ярославского направления МЖД. Личность погибшего устанавливается. На вид ему около 40 лет.

"Мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающимся электропоездом, но не успел и был им травмирован. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте. По данному факту организована проверка.

Во время следственных мероприятий движение поездов осуществлялось с использованием соседних путей. В настоящий момент, передает АГН "Москва", оно вошло в норму и осуществляется по расписанию.

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