Защита Хорошавина потребует прекращения уголовного дела

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На Сахалине начался суд на экс-губернатором региона Александром Хорошавиным и его подельниками. Их обвиняют в получении взяток на сумму более полумиллиарда рублей. Защита экс-чиновника уже заявила, что будет требовать прекращения уголовного дела из-за некорректного расследования и пригрозила затянуть предварительные слушания.

В Южно-Сахалинске суд начал предварительные слушания по делу бывшего губернатора региона Александра Хорошавина. Чиновника и его подельников обвиняют в получении взяток на сумму более чем полмиллиарда рублей. Заседание проходит в закрытом режиме, отмечает "ТВ Центр".

Следствием установлено, что в 2009 году Хорошавин организовал преступную группу, в которую вошли бывший зампред правительства области Сергей Карепкин и бывший советник губернатора Андрей Икрамов. Около шести лет они получали от местных предпринимателей крупные взятки за покровительство.

Как отмечают правоохранители, часть поборов, а это более 77 миллионов рублей, Хорошавин легализовал. Арестованы и переданы в доход государства незадекларированные экс-губернатором элитные автомобили, недвижимость, ценности и деньги. Выяснилось, что Александр Хорошавин был неравнодушен к дорогим часам. Его коллекция насчитывала почти 200 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые ценные из них стоили 700 тысяч долларов США.

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