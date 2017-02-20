В Новосибирске грузовик не пропустил скорую с тяжелобольным. Видео

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В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Сейчас правоохранительные органы проверяют видео инцидента.

Очередное ЧП со скорой помощью произошло в Новосибирске, передает "ТВ Центр". Сейчас Следственный комитет и полиция проверяет сообщение о конфликте между водителями неотложки и грузовика, который мешал проезду. При этом в машине скорой помощи находился тяжелобольной пациент. По словам очевидцев, перепалка продолжалась около 20 минут, пока не нашлись владельцы других авто, которые смогли освободить дорогу неотложке. В случае подтверждения факта правонарушения, виновный водитель будет привлечен к ответственности.





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