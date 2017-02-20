Более 5 тыс. сирийцев за сутки получили гумпомощь от России

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Российский Центр по примирению сторон в Сирии за стуки провел пять гуманитарных акций в городе Алеппо и одну в населенном пункте Мзайра провинции Латакия. Помощь получили более 5,5 тысячи жителей. Кроме того, почти две тонны грузов доставлены в город Скельбия в провинции Хама.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели пять гуманитарных акций. Помощь получили свыше пяти с половиной тысяч жителей, сообщает "ТВ Центр".

Общая масса переданных грузов составила более пяти тонн. Продовольствие и медикаменты поступили в населенный пункт Скельбия провинции Хама. Там проживает более 20 тысяч человек, преимущественно христиане. Силами российских военных развернут мобильный медицинский пункт. Только накануне Скельбия присоединилась к режиму перемирия, о чем был подписан договор с представителями вооруженных формирований.