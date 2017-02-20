В результате теракта в Сомали погибли почти 40 человек

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Почти 40 человек погибли в результате теракта в Сомали. Смертник привел в действие взрывное устройство в районе многолюдного рынка.

По последним данным, 39 человек погибли и около 50 получили ранения в результате теракта в сомалийской столице Могадишо. Взрыв прогремел на местном рынке накануне. На воздух взлетел грузовик, в который была заложена бомба, передает "ТВ Центр".

По предварительной версии, нападение было организовано террористом-смертником. На автомобиле он въехал на торговую площадь и привёл в действие взрывное устройство.

По данным властей, атака была направлена против мирного населения. Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.