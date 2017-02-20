Многотысячный митинг против коррупции в Париже закончился беспорядками

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Несколько тысяч человек провели в столице Франции акцию протеста против коррупции в политике и желания Франсуа Фийона стать президентом страны. Митинг в итоге завершился уличными беспорядками.

Уличными беспорядками в Париже обернулась воскресная многотысячная акция протеста против коррумпированных политиков и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, передает "ТВ Центр".

Манифестанты с арматурой и дубинками атаковали проезжавший мимо полицейский автомобиль и вынудили его остановиться. Из салона вышел водитель. Один из протестующих тут же набросился на него, хотя полицейский даже не пытался применить оружие. В это время другие манифестанты продолжали громить машину, а затем подожгли ее, бросив внутрь файер.

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