Многотысячный митинг против коррупции в Париже закончился беспорядками
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Несколько тысяч человек провели в столице Франции акцию протеста против коррупции в политике и желания Франсуа Фийона стать президентом страны. Митинг в итоге завершился уличными беспорядками.
Уличными беспорядками в Париже обернулась воскресная многотысячная акция протеста против коррумпированных политиков и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, передает "ТВ Центр".
Манифестанты с арматурой и дубинками атаковали проезжавший мимо полицейский автомобиль и вынудили его остановиться. Из салона вышел водитель. Один из протестующих тут же набросился на него, хотя полицейский даже не пытался применить оружие. В это время другие манифестанты продолжали громить машину, а затем подожгли ее, бросив внутрь файер.
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