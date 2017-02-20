Опубликовано видео посадки первой ступени ракеты Falcon 9

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Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал видео посадки первой ступени ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту корабль Dragon. Он доставит на МКС материалы для научных экспериментов, в том числе смертоносные бактерии, устойчивые к воздействию антибиотиков

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту грузовой корабль Dragon. Через два дня он должен доставить на МКС около двух с половиной тонн груза, передает "ТВ Центр". Это продовольствие и материалы для научных экспериментов, в том числе смертоносные бактерии, устойчивые к воздействию антибиотиков. Их будут исследовать в условиях невесомости.

Falcon 9 стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это первый коммерческий запуск с площадки, с которой раньше запускали шаттлы. Первая ступень ракеты-носителя уже приземлилась недалеко от места старта. Впервые посадка была произведена на суше, а не на платформе в океане. Видео опубликовал на своей странице в Instagram Илон Маск.

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