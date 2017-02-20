Cмертельное ДТП на Porsche в Москве устроил друг Багдасарян

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В Москве задержан предполагаемый виновник ДТП, который на огромной скорости насмерть сбил пешехода и затем попытался скрыться. Трагедия произошла накануне утром на Мосфильмовской улице. Автомобиль Porsche врезался в человека, переходившего улицу по зебре. Водителем оказался Вартан Саркисов - любитель гонок по городу, кадры которых он регулярно размещает в соцсетях.

Авария произошла в 6:50 утра. Первыми очевидцами стали жители дома, проснувшиеся от сильного хлопка, передает "ТВ Центр". По Мосфильмовской улице иномарка двигалась с явным превышением скорости. Porsche сбил пешехода на регулируемом переходе. Мужчина скончался на месте. Машина продолжила движение с телом на капоте. Через 500 метров, внедорожник съехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили. Произошло возгорание.

Из машины выскочили двое молодых людей. Но сбежать не удалось. Полицейские задержали водителя во дворах, недалеко от места аварии. По некоторым данным, за рулем находился 26-летний Вартан Саркисов. Автомобиль зарегистрирован на его мать. Сам Вартан, судя по страничке с социальной сети, учился в престижной школе, а затем и институте в Англии. Сейчас живет в Москве. В его друзьях - небезызвестная Мара Багдасарян. Их объединяет любовь к дорогим машинам и высокой скорости.

Очевидцы уверяют, что водитель не был трезв. Установить это наверняка смогут медики. Саркисова с переломом руки доставили в больницу.

В прессе появилась информация о том, что под колесами погиб 58-летний шеф-повар ресторана Андрей Шестаков. Позже появилась информация о втором погибшем — пассажире иномарки, который потерял сознание и не смог выбраться из горящей машины. Однако очевидцы это не подтвердили.

Обстоятельства сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело. Уже известно, что у молодого человека только за последнее время — 12 штрафов за превышение скорости.

Виктор Прокушев, Дмитрий Иванов, Валерий Белинский. "ТВ Центр".

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