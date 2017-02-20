Видео убийства Ким Чен Нама появилось в интернете

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В интернете появилось видео нападения на сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. На видео мужчина, предположительно, Ким Чен Нам, подходит к табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади. Она держит его голову пару секунд, отпускает и потом скрывается в толпе.

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура, на которой видно, как напали на сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ын, пишет Daily Mail. На видео Ким Чен Нам подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади. Затем мужчина в сопровождении двух человек отправляется в медпункт.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Существует разные версии его убийства, в том числе об отравленном платке и иглах.

Ранее задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама гражданка Индонезии Сити Айша рассказала, что участвовала в съемках развлекательной передачи за 100 долларов. По словам женщины, в ходе одного из "розыгрышей" она взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине.

По подозрению в причастности к преступлению также арестованы гражданка Мьянмы, гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи.

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