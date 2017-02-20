Пожар на строительном рынке в Мытищах ликвидирован

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Пожар на строительном рынке в подмосковных Мытищах ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы около 100 человек. Данных о пострадавших нет.

Пожар на территории строительного рынка в подмосковных Мытищах ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар, который произошел на площади 4 тысячи квадратных метров, ликвидирован, его причина устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, открытое горение было ликвидировано в 0:25. Информации о пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие около 100 человек. Были задействованы 27 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:37 в воскресенье. Огонь быстро распространился на площади в 4 тысячи квадратных километров. К 17:35 возгорание было локализовано.

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