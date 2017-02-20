На Камчатке автобус протащил по асфальту выпавшую из салона женщину

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Автобус в Петропавловске-Камчатском около двух километров тащил за собой женщину, ногу которой защемила дверь салона. В результате инцидента потерпевшая скончалась. Полиция Камчатки начала доследственную проверку.

Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус протащил по проезжей части. Как передает ТАСС, за рулем находился водитель с большим опытом работы. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Трагедия произошла 14 февраля Петропавловске-Камчатском. Водитель пассажирского автобуса начал движение от остановки с открытой дверью. Из-за этого на проезжую часть из салона выпала 52-летняя пассажирка, ногу которой зажало дверью. Автобус протащил пострадавшую по проезжей части две остановки, почти два километра. Женщина была госпитализирована. 17 февраля она скончалась в больнице.

В настоящее время устанавливается, почему ни водитель, ни пассажиры, ни другие участники движения этого не заметили. Управление ГИБДД по Камчатскому краю проводит проверку, в том числе изучается деятельность предприятия, которому принадлежит автобус. Окончательные причины смерти женщины будут названы после завершения судебно-медицинской экспертизы.

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