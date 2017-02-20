Замглавы Минэкономразвития Ведев уходит в отставку

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Замминистра экономического развития Алексей Ведев, исполнявший обязанности главы ведомства в первые полтора месяца после отставки Алексея Улюкаева, намерен покинуть свой пост. Ведев полагает, что его заявление будет одобрено уже на текущей неделе.

Замминистра экономического развития Алексей Ведев подал в отставку, пишет газета "Известия". По словам замглавы ведомства, его заявление могут одобрить уже на текущей неделе.

Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. Замминистра отвечал за макропрогнозы и статистические данные. В первые полтора месяца после отставки Алексея Улюкаева он временно исполнял обязанности главы МЭР.

Как полагает издание, в результате ухода Ведева в Минэкономразвития полностью поменяется блок ведомства, отвечающий за разработку комплексного плана действий на 2017-2025 годы, создание которого было поручено президентом страны.

На минувшей неделе департамент макроэкономического анализа и прогнозирования возглавила бывшая сотрудница Банка России и Минфина Полина Бадасен. Фактически, на нее были возложены функции, которые выполнял Ведев.

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