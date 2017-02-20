Мужчина в приступе белой горячки напал с вилкой на посетителей ТЦ в Москве

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Страдающий белой горячкой мужчина напал с вилкой на трех человек в торговом центре на северо-востоке Москвы. Среди пострадавших - гражданка Вьетнама.

Мужчина напал на посетителей торгового центра на северо-востоке Москвы, передает "Говорит Москва".

Инцидент произошел в доме 146 по Ярославскому шоссе, где располагается торговый центр "Ханой – Москва". Мужчина, вооруженный вилкой, напал на трех человек. После нападения между участниками конфликта завязалась драка. Среди пострадавших оказалась гражданка Вьетнама.

Мужчина был задержан, однако позже ему понадобилась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Медики диагностировали у нападавшего белую горячку.

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