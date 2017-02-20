В Москве ввели план "Перехват" после похищения двоих мужчин

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На Щелковском шоссе в Москве похитили двоих мужчин. Четверо неизвестных на темно-синем Volvo и серебристом Ford Focus насильно посадили их в автомобили и увезли в неизвестном направлении. В столице объявлен план "Перехват".

Неизвестные совершили похищение людей на Щелковском шоссе в Москве. Жертвами злоумышленников стали двое мужчин, передает ТАСС.

Полиция ввела план "Перехват". Оперативники ищут две машины: серебристый Ford Focus и темно-синий Volvo. По предварительным данным, одному из похищенных мужчин 18 лет, другому - около 40.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним поступило обращение о похищении двоих человек на Щелковском шоссе. "Данная информация сейчас проверяется", - рассказал представитель ведомства.

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