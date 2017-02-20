В ДТП под Саратовом погибли пятеро приезжих из Средней Азии

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Серьезное ДТП произошло в понедельник утром на трассе Саратов - Нижний Новгород. По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе пятеро приезжих из Средней Азии.

Жертвами серьезной аварии в Саратовской области в понедельник утром стали шесть человек. Трагедия произошла на трассе Саратов - Нижний Новгород, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. В результате аварии водитель KIA и четверо пассажиров погибли. Позже на месте ДТП скончался и водитель другой иномарки.

Причины инцидента выясняются. По данным Life, в автомобиле KIA находились приезжие из Средней Азии.