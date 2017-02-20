Российские саперы возвращаются домой из Сирии

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В Алеппо к разминированию городских кварталов приступают бойцы сирийской армии. Российские коллеги обучили смену и сейчас возвращаются на родину. За три месяца упорной работы они разминировали более трех тысяч гектаров территории и обезвредили свыше 36 тысяч взрывоопасных предметов.

Подготовка к крайнему построению, через несколько минут прозвучит долгожданная команда - убыть в пункт постоянной дислокации. Среди тех, кто отправляется домой - Церуанна. Четвероногий сапёр с хвостом и умными глазами заслужил похвалу и что-нибудь вкусное. Работала Церуанна по 10 часов в сутки. На её счету - сотни опасных находок, сообщает "ТВ Центр".

"Я всегда с ней работаю. Мы с ней всегда вместе. Как у саперов миноискатель, так у кинолога собака. Это мой товарищ, друг. Ей было трудно привыкать, когда из России приехали, — акклиматизация. Но все в порядке", - говорит кинолог Василий Линюшин.

Российские саперы провели в Алеппо почти три месяца и за это время разминировали территорию в три тысячи гектаров. Кропотливый, ежедневный труд. В домах, на чердаках и подвалах, да и просто на улицах наши специалисты обнаружили и обезвредили 36 тысяч взрывчатых устройств: различные мины, снаряды, газовые баллоны, растяжки и пояса смертников. Этот адский арсенал уже уничтожен. Террористы избрали тактику минирования социально значимых объектов. Видимо, для большего количества жертв. Проводить и поблагодарить наших сапёров пришли ученики одной из школ восточного Алеппо.

В Алеппо для сапёров ещё много работы. Российские военные передали опыт сирийским коллегам. В кратчайшие сроки курс молодого сапера прошли почти 60 бойцов правительственной армии.

Колонна отправляется в аэропорт Алеппо. Воздушная гавань вновь принимает самолёты. В том числе, благодаря работе наших саперов.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.