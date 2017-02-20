В Таиланде россиянке грозит тюрьма за кормление рыбок в море
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В Таиланде россиянке грозит лишение свободы за кормление рыб в запрещенной зоне кораллового рифа. Инцидент произошел на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй. Стражи порядка увидели туристку в то время, когда она кормила рыб хлебом. Россиянку арестовали и доставили в отделение полиции.
В Таиланде задержали туристку из России за нарушение правил поведения в особо охраняемой территории, пишет Phuket Gazette.
Инцидент произошел на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй в Андаманском море на юге страны. Во время патрулирования службы охраны природы увидели 53-летнюю Ольгу Смирнову, которая кормила экзотических рыб хлебом. Женщину доставили в отделение полиции на острове Пхукет и предъявили ей обвинение в кормлении рыб в запрещенной зоне кораллового рифа.
Россиянке установлен залог в размере 100 тысяч батов (около 166 тысяч рублей). Согласно законодательству Таиланда, за нанесение вреда кораллу и рыбам предусмотрен штраф, а также лишение свободы сроком на один год.
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