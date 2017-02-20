В Москве гражданин Вьетнама ударил ножом ребенка

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В многофункциональном комплексе на северо-востоке Москвы гражданин Вьетнама ударил ребенка ножом в грудь. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшая доставлена в больницу. Установлено, что несовершеннолетняя также является гражданкой Вьетнама.

В многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе гражданин Вьетнама ударил ножом в грудь малолетнюю девочку. Об этом сообщили TVC.ru в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве.

"Девочка доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Установлено, что молодой человек и потерпевшая уроженцы Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый 1992 года рождения доставлен в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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