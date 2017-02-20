Север России закроют непроницаемым щитом

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Минобороны России развернет новое соединение противовоздушной обороны в Арктике в следующем году. Само решение о ее создании уже принято, впереди - организационно-штатные мероприятия. Новое соединение станет важнейшим элементом ПВО, прикрывающим территорию от Новой Земли до Чукотки, уверены эксперты.

Минобороны России в следующем году развернет в Арктике дивизию ПВО. Новое соединение закроет непроницаемым щитом север России от Новой Земли до Чукотки, пишет газета "Известия". Решение о создании нового соединения уже принято, рассказал в ВКС. Организационно-штатные мероприятия начнутся в следующем году.

Зенитно-ракетные и радиотехнические полки дивизии смогут обнаруживать и уничтожать боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники. По опрошенных изданием экспертов, дивизия станет важнейшим элементом противовоздушной обороны России, так как сможет защитить не только арктические и приарктические регионы, но и не допустит воздушного противника к Уралу и Москве.

В настоящее время за противовоздушную оборону Заполярья отвечает первая дивизия ПВО. Ее полки прикрывают Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. У них на вооружении находятся зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", а также зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь".

Как отметил бывший офицер ПВО, военный эксперт Владислав Шурыгин, США и НАТО всегда рассматривали северное направление как наиболее удобное для удара по центральному промышленному региону СССР, однако за последние годы Минобороны смогло наладить наблюдение за северным направлением.

"Сейчас средства воздушного нападения развиваются стремительно. Появляются малозаметные крылатые ракеты и "стелс"-беспилотники, гиперзвуковые летательные аппараты и ракеты. Поэтому северное направление должен закрыть надежный воздушный щит. Он позволит своевременно обнаружить противника, перехватить его и нанести поражение", - пояснил эксперт.

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