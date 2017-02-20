На Калининской линии метро пустят поезд на автопилоте

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В мае текущего года на Калининской линии метро начнет курсировать поезд на автопилоте. Контролировать работу всех систем поезда будет опытный машинист. В настоящее время поезда с автопилотом курсируют по Кольцевой линии.

В мае 2017 года на Калининской линии московского метро планируется запустить поезд на автопилоте. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

"Режим автоматизированного ведения не подразумевает движение поезда без машиниста. Автоматическая система берёт на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остаётся в кабине", - отметили в пресс-службе столичной подземки.

Машинист следит за тем, свободен ли путь, как проходит высадка и посадка пассажиров. Он также контролирует положение дверей и дает команду на отправление поезда. В экстренных ситуациях машинист берет управление на себя.

Система автопилота получает всю необходимую информацию с радиометок, расположенных в тоннеле. Кроме того, у комплекса автоведения есть база данных, в которую перед выездом из депо вносятся все данные о маршруте, тоннеле, ограничениях скорости и графике.

По Калининской линии будет курсировать поезд с вагонами "Ока". Система автопилота была протестирована на них в 2015 году. Как пояснили в пресс-службе подземки, по результатам эксплуатации поезда на линии будет принято решение о продолжении тестирования системы, либо о распространении программного обеспечения на другие составы данного типа. В настоящее время поезда с вагонами модели "Русич", оснащенные системой автопилота, курсируют по Кольцевой линии.

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