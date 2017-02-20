Третью годовщину Майдана в Киеве встретили новыми беспорядками

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На Украине третью годовщину событий на Майдане встречают новыми беспорядками и массовыми акциями протеста. Власти боятся повторения уже отработанной схемы. В Киеве организованы беспрецедентные меры безопасности - улицы патрулируют тысячи полицейских. И с митингующими в этот раз они не церемонятся.

Киев, ночь, майдан, красно-черные фашистские флаги УПА, и десятки националистов, идущих на очередной штурм полицейского кордона. Курс держат на администрацию президента. Правда, силы оказываются не равны, и с "героями АТО" полиция не церемонится, передает "ТВ Центр".

Порошенко, придя к власти после госпереворота, его повторения явно не допустит. Оттого и отдан приказ полиции - разгонять жестко. За полчаса уличных боев счет пострадавших достиг десяти человек. Носы хрустели даже у депутатов Верховной рады. Например, досталось Егору Соболеву — ярому стороннику и организатору блокады Донбасса.

"Вы можете посмотреть, у одного человека сильно голова пробита. Это чрезвычайно нормальные хлопцы, которые пришли отстаивать свою конституционную позицию. Выступить против торговли на крови. Теперь сами в крови", - жалуется нардеп.

У стелы "Независимости", как и три года назад, снова штаб. Правда, вместо журналиста Наема приходить всех на Майдан теперь зазывает депутат Семенченко. Но уже не работает. Людей все меньше. Ночевать на площади мало кто остается. Никто больше не рискует идти и на штурм полицейских кордонов. Получив отпор, лидерам протеста остается лишь недоумевать.

"Это демонстративное игнорирование законов Украины. Это беспредел, который совершает полиция. Она показывает, что она не украинская полиция. Это полиция ДНР какая-то. Она служит не закону, не народу, а тем, кто её нанимает. Мы отсюда уходить не будем, потому что то, что здесь происходит это хуже, чем Янукович", - говорит депутат Семен Семенченко.

В этом спиче он забыл упомянуть разве что руку Кремля. Зато успел рассказать, что с Майдана теперь будет ходить автобус, который сможет доставить на блокпосты всех желающих поучаствовать в блокаде Донбасса. Она длиться уже двадцать шесть дней. И убирать кордоны националисты явно не собираются.

Собравшиеся на Майдане националисты от Порошенко собственно и требовали одного — чтобы президент на официальном уровне поддержал блокаду Донбасса. И вообще разорвал все торговые отношения с ДНР и ЛНР. Но в Киеве понимают, что без донбасского угля им не обойтись. Страна уже застыла в шаге от энергетического коллапса. И если он добавится ко всем остальным коллапсам, происходящим сейчас на Украине, власть ведь может и не сдюжить такого общественного протеста. Все-таки идею мерзнуть за убеждения разделяют далеко не все украинцы.

Александр Панюшкин. "ТВ Центр".

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