На Камчатке автобус протащил по дороге женщину-инвалида. Видео

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На Камчатке выясняют обстоятельства гибели женщины-инвалида. Она скончалась в больнице после того, как автобус протащил ее почти два километра по дороге. По предварительным данным, пассажирка не успела выйти из салона, подскользнулась и зацепилась за дверь.

Ночной Петропавловск-Камчатский: по улице едет маршрутный автобус, в створе закрытой передней двери — едва заметная тень. Не четкая картинка не позволяет рассмотреть лучше. И только на конечной остановке случайные свидетели ужаснулись — на земле без сознания лежала женщина, которую все это время автобус волок за собой.

Когда пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что пассажирка — инвалид, сообщает "ТВ Центр". Она не успела выйти на остановке. Поскользнулась. Упала. В пустом салоне уже никого не было. Водитель закрыл двери и нажал на газ.

"58-летний водитель автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров и допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона. Нога женщины оказалась зажатой в дверях и не менее полутора километра автобус тащил пассажирку", - сообщила сотрудница пресс-службы УМВД Алла Иванова.

Как получилось, что водитель автобуса не заметил упавшую женщину, не понятно. Проверка установила, что он был трезв, имеет солидный водительский стаж. И, кажется, такой оплошности не мог допустить по определению.

Это случилось еще 14 февраля. Через три дня пострадавшая скончалась в стационаре нейрохирургического отделения. Но о происшествии в МВД Камчатки сообщили только 20 февраля, после того как видео с ДТП попало в социальные сети. Людей возмутила не только невнимательность водителя, но и равнодушие тех, кто шел или ехал навстречу. На картинке видно — никто не пытается остановить его, или предупредить.

Хотя причина смерти пассажирки злополучного рейса на первый взгляд очевидна, в краевом управлении МВД с выводами предпочли не спешить. Правоохранители заявили, что все станет ясно после того, как будет готово заключение судебно - медицинской экспертизы. Погибшая страдала заболеваниями сердца и ДЦП. И смерть от падения и травм могла стать не причиной, а следствием. Проверка предстоит и автотранспортному предприятию.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".