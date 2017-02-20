Буддийские монахи подрались с полицейскими в Бангкоке
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В столице Таиланда монахи одного из крупнейших в Бангкоке буддийских храмов подрались с полицией. Настоятеля религиозного учреждения подозревают в коррупции.
Дракой с полицией закончился митинг буддийских монахов в Таиланде. Столкновения произошли в окрестностях Бангкока у стен храмового комплекса, передает "ТВ Центр".
Его настоятель подозревается в коррупции и мошенничестве на сумму более 40 миллионов долларов. На прошлой неделе в монастыре прошли обыски и был выставлен полицейский кордон. Но в понедельник утром несколько монахов попытались прорваться через оцепление.
В потасовке, которая продолжалась около 20 минут, пострадали двое полицейских, трое монахов и одна из прихожанок, которая случайно попала в толпу митингующих.
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