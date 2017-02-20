Собянин: больничная смертность от инфаркта снизилась в Москве в 3 раза

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Сергей Собянин осмотрел Центр атеротромбоза в городской клинической больнице имени Давыдовского. Первичное сосудистое отделение специализируется на больных, поступающих с инфарктом миокарда. В центре работают лучшие врачи-кардиологи. Мэр Москвы вручил им благодарность за их тяжелый труд.

В Москве создана эффективная система лечения инфарктов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения Центра атеротромбоза в городской клинической больнице имени Давыдовского, передает "ТВ Центр".

Это одно из лучших учреждений столицы, специализирующееся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Оно соответствует всем мировым стандартам. И оснащено современным оборудованием. Там могут оказать помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью и нарушениями сердечного ритма. В центре работают лучшие врачи-кардиологи. Сергей Собянин вручил им благодарность за их тяжелый труд.

"Ситуация кардинально улучшилась благодаря работе скорой помощи, которая стала приезжать быстрее, ставить диагноз, оказывать первую помощь и привозить больного туда, куда необходимо, в кратчайшие сроки. Благодаря уникальному оборудованию, которое появились в наших клиниках, и благодаря вашему профессионализму, умению, благодаря вот такой стройной системе, которая создана в Москве, оказание помощи инфарктникам находится на уровне европейских стран", - сказал Собянин.

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