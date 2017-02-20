В Сочи стартовал фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета

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В концертных залах Сочи в эти дни выступают звезды мировой оперы и прославленные музыканты. В городе проходит десятый Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Помимо концертов, в программу юбилейного мероприятия входят театральные вечера, балетные выступления и много образовательных проектов для молодых музыкантов.

Никогда еще в Сочи не было такого февраля. Здесь по-прежнему много солнца и моря. Но город еще и буквально купается в кубинском джазе, китайской народной музыке. Похоже, маэстро пошел в наступление, передает "ТВ Центр".

"Это всегда импровизация. И я уже сейчас думаю, что будет в следующем году!" – говорит Юрий Башмет.

Участники из разных стран не могут спокойно усидеть даже на пресс-конференции. Говорят, этот фестиваль - глоток свежего воздуха.

Чтобы видеть и слышать, зрители готовы каждый вечер брать концертные залы штурмом. Очень много приехавших издалека специально на фестиваль.

Самая обсуждаемая тема этих дней в Сочи тоже касается фестиваля. Горожане недоумевают, почему на спектакле "Не покидай свою планету" президент страны сидел в партере? Ведь есть же специальная ложа! А потом еще и за кулисы пошел. Говорят об этом с гордостью. Мол, какой фестиваль! И какие гости. Организаторы соглашаются.

"Им невероятно приятно, что из летнего курорта они превращаются в культурный город, куда люди приезжают не только искупаться в море", - поясняет организатор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Вдоль моря ходит один из лучших в мире фотографов - Владимир Вяткин. Для него на фестивале открыли целую школу.

"Искусство не может быть не миротворческим. Его задача – объединять людей. И духом, и силой, и культурой, и физкультурой", - убежден фотограф.

Будет все: и сила, и дух, и роскошный балет. В ближайшие семь дней Сочи точно спокойно спать не сможет.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр", Сочи.

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